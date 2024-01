A quarta-feira (17) deve ser o período com chuva mais intensa em meio a formação do sistema de baixa pressão no Rio Grande do Sul nesta semana. O alerta é da Defesa Civil do RS. A expectativa é que ocorra temporal na Região Central, Vales e Litoral. O volume pode chegar a 90 milímetros, o que representam, por exemplo, mais da metade da média de janeiro para Santa Maria, que é de 166 milímetros.