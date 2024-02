Confira a previsão do tempo para Eldorado do Sul (RS) na próxima semana. Durante os dias 22 a 26 de janeiro, a cidade terá temperaturas elevadas, típicas do verão. A temperatura variará de 19°C a 29°C, com possibilidade de chuva em alguns dias. Esteja preparado para o tempo quente e úmido e não se esqueça de se proteger adequadamente do sol.