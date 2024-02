Este é o boletim do tempo para a cidade de Capão da Canoa (RS) na próxima semana. Durante os dias 22 a 26 de janeiro, a temperatura máxima variará de 27°C a 27°C, enquanto a temperatura mínima variará de 18°C a 21°C. Teremos sol com algumas nuvens, chuva passageira e pancadas de chuva em diferentes momentos do dia. Fique atento às condições do tempo e se prepare para um tempo quente e úmido.