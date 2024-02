Este é o boletim do tempo para Cambará do Sul (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a cidade terá temperaturas variando entre 13°C e 24°C, indicando um tempo ameno com algumas variações de temperatura. O sol aparecerá com algumas nuvens e são esperadas pancadas de chuva durante o dia e na noite. Esteja preparado para o tempo variável e não se esqueça de se proteger do sol.