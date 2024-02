Este artigo apresenta a previsão do tempo para Bagé (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 15°C e 30°C, com sensação térmica entre 13°C e 28°C. Não há previsão de chuva para a maioria dos dias, mas na quinta-feira, 25/1, são esperadas pancadas de chuva na tarde e na noite. Esteja preparado para o sol intenso, com índice UV muito alto, e para as variações térmicas ao longo do dia.