Máxima de 39°C Previsão do tempo no RS: sexta-feira terá sol e calor, mas nova frente fria provoca chuva em algumas áreas à tarde Precipitações fortes, que podem chegar acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo, estão previstas para Campanha, Fronteira Oeste, Litoral Sul e região sul do Estado