Em entrevista exclusiva ao Grupo RBS, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, fez um bate-bola com a reportagem. Como foi a decisão de mudança da comissão técnica em 2025? Como tem sido a busca pelo novo técnico e qual o perfil procurado? Como será a janela de transferências do Grêmio? Confira as respostas para essas perguntas no vídeo!