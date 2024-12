Pelo sexto ano consecutivo, Vicente é o Papai Noel do Shopping Praia de Belas. Todos os dias ele chega por volta das 9h e se dirige ao terceiro andar. Numa loja desativada, troca a calça jeans pela pantalona rubra, a camisa pelo casco de cinto largo, cobre a cabeça com a touca de pompom na ponta e finaliza o figurino com a bengala numa mão e a sineta na outra.