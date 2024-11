No "Esportes ao Meio-Dia", o repórter Geison Lisboa falou sobre o provável time do Grêmio que irá a campo contra o São Paulo, no domingo (1º). O técnico Renato Portaluppi indicou, após o empate com o Cruzeiro, que Geromel deve ser titular na zaga gremista. Vem entender quem entra e quem sai no Tricolor!