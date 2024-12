Nascentes do Dilúvio

O projeto que pretende revitalizar o arroio Dilúvio não irá prever ações de proteção e despoluição de suas nascentes. Com uma área de 76,2 km², a bacia do Dilúvio é formada por um número até hoje desconhecido de fontes d'água e que desembocam no eixo da avenida Ipiranga. As nascentes mais distantes estão localizadas em Viamão, onde fica 20% da bacia. Os 80% restantes estão dentro dos limites de Porto Alegre. Com o auxílio do professor Fernando Dornelles (IPH/Ufrgs), a reportagem de Zero Hora mapeou e visitou sete nascentes da bacia em Viamão e Porto Alegre.