Neste episódio do Perimetral Podcast, Paulo Germano e Juliana Bublitz recebem Jair Kobe, mais conhecido pelo seu famoso personagem, o Guri de Uruguaiana. O convidado compartilha histórias de sua trajetória, desde o começo como músico até a criação do personagem que conquistou o público gaúcho com muito humor e identidade regional.