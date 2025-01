Você se deparou com águas-vivas no mar de Capão da Canoa ou em outras praias do litoral gaúcho? Neste corte do programa SuperSábado, um especialista do Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar) da UFRGS explica por que essas criaturas aparecem nas águas e se elas oferecem risco para os banhistas.