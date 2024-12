Um adolescente de 17 anos foi surpreendido com socos, chutes e pontapés quando caminhava na esquina da Rua Barão do Rio Branco com a Avenida Presidente Vargas, por volta das 20h30min de terça-feira (17). Ele foi atacado por outros dois menores, de 16 e 17 anos. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dos suspeitos.