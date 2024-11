Os motoristas que voltaram do feriadão pela freeway, no domingo (17), precisaram de uma dose extra de paciência para enfrentar mais de 40 quilômetros de congestionamento e longas horas de espera no trânsito sob calor intenso. O motivo do transtorno na principal rodovia que liga o Litoral Norte à Região Metropolitana foi uma cratera, com cinco metros de profundidade, que se abriu entres os kms 46 e 47, em Glorinha.