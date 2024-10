O motorista do caminhão envolvido no acidente com a van da equipe de remo de Pelotas deverá prestar depoimento à Delegacia de Delitos do Trânsito do Paraná, às 14h desta terça-feira (22). O procedimento será por meio de videochamada. Nicollas Otilio de Lima Pinto, 30 anos, era aguardado para depor ainda na segunda (21), após receber alta hospitalar.