Duas pessoas morreram em um acidente na BR-293, em Capão do Leão, no sul do Estado, na noite deste domingo (6). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão frontal, envolvendo caminhonete, carro e moto, no km 11 da rodovia, por volta das 23h. Há bloqueio total no trânsito.