Um acidente causou bloqueio total da BR-386 na altura do km 308, entre Marques de Souza e Pouso Novo, no Vale do Taquari, entre terça e esta quarta-feira (24). Uma carreta carregada com glicerina tombou na rodovia por volta de 17h30min. Houve liberação de uma faixa em cada sentido da via a partir da 1h30min desta quarta.