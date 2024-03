O Rio Grande do Sul lidera o ranking regional de transações de veículos finalizadas por meio do aplicativo do governo, disponível na Carteira Digital de Trânsito (CDT), somando 47.564 operações. O Estado também ocupa o primeiro lugar em comunicação de vendas concluídas no Sul do país por meio da plataforma, com 6.646 registros. Os dados foram divulgados pelo Ministério dos Transportes nesta quinta-feira (21).