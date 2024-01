Três homens morreram após acidente com o caminhão em que estavam na noite desta sexta-feira (12), na RS-405, em Passo do Sobrado, no Vale do Rio Pardo. O veículo que pertence a um frigorífico de Venâncio Aires seguia na rodovia, na região de Campo do Sobrado, quando saiu da pista e tombou, colidindo contra um poste de energia elétrica.