Um homem morreu em um acidente na BR-158, na tarde desta quinta-feira (9), em Itaara, no centro do Estado. A colisão aconteceu no km 312 da rodovia por volta das 15h50min. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de um Jeep Renegade bateu o veículo contra uma rocha no acostamento da rodovia.