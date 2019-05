Vale do Taquari Prestes a concluir o Ensino Médio, adolescente que morreu em acidente em Arroio do Meio celebrava vitória em gincana Vitor Juchem, 17 anos, estava em automóvel Gol que colidiu em uma árvore. No acidente, também morreu Léo Felipe Ely Hammes, de 17 anos. O motorista, Edenilson João Wiebbeling, ficou ferido