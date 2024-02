Com a rotina cada vez mais atribulada, não é incomum perder o prazo de alguma conta. No caso de multas de trânsito, por exemplo, em alguns casos o motorista sequer recebe a notificação e toma um susto quando vai renovar a documentação. Prometendo simplificar a resolução deste e outros problemas, chega ao Rio Grande do Sul o ‘Super App do Gringo’, que reúne soluções para motoristas, como a consulta e o pagamento de tributos ou multas, permitindo que se resolva tudo em um só lugar.