Com binóculo Notícia

Asteroide se aproxima da Terra e poderá ser visto neste fim de semana

Apesar do corpo celeste rochoso ficar mais próximo do planeta do que a Lua, astrônomos confirmaram que seu trajeto não oferece perigo ao planeta

25/06/2024 - 21h18min Atualizada em 26/06/2024 - 12h30min