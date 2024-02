A sonda Odysseus, da empresa americana Intuitive Machines, enviou suas primeiras imagens do ponto mais ao sul em que um veículo já pousou na Lua, segundo publicação da companhia na rede social X (antigo Twitter) nesta segunda-feira (26). Na postagem, porém, a empresa afirma que deve perder o contato com a sonda nesta terça-feira (27), após o equipamento tombar em solo lunar — reduzindo, assim, a quantidade de dias prevista para operação do módulo. Segundo o portal g1, a expectativa inicial da Nasa era de que o módulo operasse por um período de sete a 10 dias.