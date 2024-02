Pesquisadores da Nasa, agência espacial estadunidense, encontraram evidências de que planetas podem colidir em todo o universo. A hipótese surgiu a partir de um estudo que identificou uma nuvem de poeira e gás com luminosidade flutuante fora do sistema solar da Terra. Segundo a organização, o achado sugere que colisões planetárias gigantes aconteceram há milhões de anos. As informações são do jornal O Globo.