Polícia encontra arma usada em assassinato enterrada no pátio da casa de suspeito em Balneário Pinhal

Na terça-feira (11), um cão farejador auxiliou nas buscas do revólver, que foi encontrado enterrado no pátio da residência do suspeito. Também, foram encontrados vestígios de sangue no veículo do investigado, na arma e na pá utilizada para enterrar o objeto. Além disso, o local foi isolado para perícia, tendo sido confirmada a manipulação do solo e manchas semelhantes a sangue na grama e areia, com o uso de luminol.