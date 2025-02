Jovem baleada pela PRF no RJ relata drama da recuperação: "Minha vida virou de cabeça pra baixo"

— Cada dia é uma conquista nova. Eu também me esforço muito pra me recuperar — afirma a jovem, que atualmente está na casa da irmã, onde continuará o tratamento.

Juliana, 26 anos, foi atingida na cabeça por um disparo da PRF na noite de 24 de dezembro do ano passado, enquanto viajava com a família para passar o Natal em Itaipu, Niterói (RJ). O carro, dirigido pelo pai dela, Alexandre de Silva Rangel, 53 anos, foi abordado na Rodovia Washington Luís (BR-040) , em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo Rangel, ele sinalizou que encostaria o veículo assim que ouviu a sirene da polícia, mas os agentes teriam saído do carro atirando .

Juliana afirmou lembrar apenas do momento em que tudo aconteceu. No instante seguinte, ela d iz ter sentido algo atingindo seu corpo :

— Eu lembro que a gente estava no caminho e aí começou a ouvir muito, na gíria de carioca, "papoco" no carro. Aí meu pai falou: é tiro. Depois disso, eu não lembro... lembro que reclamei com ele (o pai), e depois não me lembro de mais nada.