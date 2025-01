"Nada vai reparar a perda", diz pai de menina que morreu afogada em máquina de lavar no Paraná

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Paraná (MP-PR) contra a madrasta da menina. Google Maps / Reprodução

Dois anos após a morte de Isabelly Oliveira Assumpção, a Justiça aceitou a denúncia contra a então madrasta da menina, Suzana Dazar dos Santos. Isabelly morreu aos três anos, após se afogar em uma máquina de lavar roupas em Cascavel, no Paraná.

— Nada vai reparar a perda, ter perdido ela, mas a justiça vai acalmar um pouco o nosso coração — afirmou o pai da criança, Alex dos Santos Assumpção, em entrevista à RPC.

O crime ocorreu em 8 de maio de 2022. A data marcava a véspera do Dia das Mães. No momento do afogamento, Alex estava trabalhando e Isabelly estava sob os cuidados da madrasta.

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Paraná (MP-PR) contra Suzana, e a tornou ré no processo em 14 de janeiro.

— Devido às provas que tem, que vieram e que estão por vir, a gente acredita que eles estão muito certos. Não tem sido fácil esses últimos tempos para nós, porque é uma perda irreparável. Posso dizer que não quero que ninguém passe por isso que a gente passou, mas que a Justiça seja feita — afirmou Alex durante a entrevista.

O que diz o Ministério Público?

Conforme o MP, Suzana "previu e assumiu conscientemente o risco de ocasionar a morte da vítima". Ela teria colocado a enteada em um banco de plástico em frete ao eletrodoméstico. Além disso, ela colocou brinquedos da menina dentro do aparelho, e deixou Isabelly sozinha no local.

O crime teria sido motivado por ciúmes da madrasta em relação ao pai da criança. De acordo com o MP-PR, Suzana se incomodava com a proximidade de Alex com a mãe da filha.

O que diz a defesa da madrasta?

Os advogados de Suzana alegam que a morte foi um "acidente", e que a denúncia é exagerada. Suzana foi a responsável por encontrar Isabelly, e gritou por socorro. Foi então que vizinhos chamaram equipes do SAMU para o local.

A defesa alega que enteada e madrasta tinham uma boa relação. Para Paulo Hara Júnior, um dos profissionais responsáveis pela defesa, "não tem indícios de que ela tenha intenção de ter ceifado com a vida dela".

Suelane Gundim, advogada que também defende Suzana, defende não haver dolo no caso, e que as acusações são injustas em função da posição de Suzana.

— Nós entendemos que não tem dolo, não tem marcas, nada mencionando isso no processo. Temos que analisar o processo de acordo com a lei, o mínimo que poder ter é culpa — disse a advogada.

O que diz a mãe da vítima?

A defesa da mãe da menina declarou que o cenário foi pensado para a morte de Isabelly.