Operação da polícia mira grupo que promovia "jogo do tigrinho" e rifas fraudulentas no Litoral Norte

A Polícia Civil de Osório realizou uma operação para desmantelar um esquema de jogos de azar online e rifas fraudulentas, nesta segunda-feira (27). Segundo a polícia, o grupo, de pelo menos três pessoas, atuava desde 2023 utilizando plataformas digitais para vender rifas e promover sites de apostas ilegais. Alguns dos perfil utilizados pelos suspeitos tinham mais de 80 mil seguidores. Até o momento a polícia calcula que o lucro obtido a partir dos crimes seja de cerca de R$ 3,2 milhões. O nome dos investigados não foi divulgado.

Durante a investigação, chamou atenção da polícia o aumento expressivo do patrimônio dos suspeitos, que compraram veículos de luxo, imóveis e financiavam viagens incompatíveis com sua renda declarada. Esse estilo de vida era exibido nas redes sociais como vitrine para atrair novos participantes para jogos como o “Jogo do Tigrinho”, que os suspeitos alegavam ser a origem dos ganhos.

Os alvos do grupo seriam muitas vezes um público jovem, por vezes menores de idade.

Fraudes identificadas

A polícia recebeu denúncias contra os investigados por crimes de estelionato e ameaças às vítimas, que alegavam não receber os prêmios prometidos.

Além dos jogos ilegais, a polícia descobriu sorteios fraudulentos em rifas promovidas pelo grupo, com promessas de prêmios em dinheiro e veículos que não eram entregues aos supostos vencedores. Além disso, a polícia suspeita que alguns dos vencedores dos prêmios sejam “laranjas”. Isto é, integrantes do grupo ou pessoas próximas aos investigados, que seriam usados para simular a entrega dos prêmios e, assim, validar as rifas fraudulentas, passando a impressão de que eram legítimas.

A operação

Após dois meses de investigação, foram cumpridas nesta segunda-feira 21 ordens judiciais, incluindo mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas bancárias, bens móveis e imóveis. Para evitar a continuidade dos crimes, a polícia pediu a proibição de divulgação de rifas e apostas ilegais pelos investigados, e bloqueio dos seus perfis nas redes sociais.

Na ação, foram apreendidas quatro armas de fogo, aparelhos eletrônicos de alto valor, relógios, joias, bolsas e roupas de grife, dois veículos, uma moto, uma moto aquática, um reboque e dinheiro em espécie e notas cenográficas.

As investigações continuam sob sigilo, com foco em identificar novas vítimas e outros envolvidos no esquema. O delegado Marcos Vinícius Nespolo de David destacou que a operação busca desmantelar completamente o grupo e encoraja possíveis vítimas a registrarem denúncias, que podem ser feitas de forma anônima.

Denuncie

A polícia pede que possíveis vítimas entrem em contato com a polícia através do telefone (51) 99912-0456.