Em depoimento, sogra afirma que Deise imitava seu jeito de se vestir: "Inveja doentia"

Deise e Zeli durante comemoração anterior ao caso do bolo. Nora é suspeita de envenenar a sogra. Reprodução / Reprodução

Zeli dos Anjos descreve a nora, Deise Moura dos Anjos, como "dissimulada e manipuladora". Zero Hora apurou, com fontes ligadas à Polícia Civil, detalhes do depoimento da idosa, realizado na última segunda-feira (20). A mulher seria o alvo da nora, suspeita de envenenar um bolo, causando a morte de três pessoas em Torres — além da morte do sogro, em setembro.

Durante a fala, a sogra mencionou o que chamou de "traço de psicopatia" da nora e revelou ter medo da suspeita, presa desde o dia 5 de janeiro. Deise teria "inveja doentia" de Zeli e, segundo a idosa, copiava seu jeito de se vestir e de se arrumar, além de comprar sapatos e acessórios iguais aos da sogra. O comportamento seria notado por todos, inclusive pela mãe da Deise.

A responsável por fazer o bolo confirmou que a relação entre as duas, marcada por "altos e baixos", piorou após um episódio envolvendo o saque de R$ 400 na conta da nora e do filho. Zeli disse que, na época, tinha acesso à conta bancária, estranhou as movimentações e retirou o valor para ver se eles tinham o controle sobre o dinheiro.

Apesar das desavenças, Zeli garantiu que nunca sofreu ameaças de Deise. Por dois anos, a sogra e a nora ficaram afastadas. Mas se reaproximaram após a enchente. Em meio a esse movimento, a esposa do filho deu apoio durante a tragédia e esteve com a família quando Zeli se mudou para a casa de praia em Arroio do Sal.

Envenenamento do sogro

Zeli dos Anjos deu detalhes também sobre o bate e volta de Deise e Diego a Arroio do Sal, em que levaram um pote com leite em pó e bananas, que seriam oriundas de uma área afetada pela enchente. Segundo as investigações, foi por causa do leite em pó, que estaria envenenado, que o marido de Zeli, Paulo dos Anjos, morreu.

A perícia encontrou arsênio no corpo do idoso. Segundo Zeli, ela e o marido chegaram a consumir o leite por dois dias seguidos, em um domingo e uma segunda-feira, mas, apenas no segundo dia, ela soube que foi utilizado o produto do pote levado pela nora.

— Tenho certeza que, dessa vez, diferente do domingo, o café com leite em pó feito na segunda-feira era oriundo do pote que Deise trouxe — disse.

O marido da idosa havia comentado que utilizou o recipiente levado pela nora, o que motivou a hipótese de Zeli.

No velório de Paulo, Zeli disse que ouviu da sua irmã Maida, uma das vítimas do bolo, que Deise expressava uma sensação de vitória.

— Ela (Maida) disse: "maninha, não come nada que ela te der, não beba nada que ela te alcance" — relatou Zeli.

No dia 16 de novembro, Deise, Diego e o filho do casal retornaram para a casa no Litoral Norte. A estadia durou quatro dias. A nora levou alimentos à residência, mas Zeli não lembra quais. Desde então, o casal não retornou mais à residência dos sogros. Na audiência, a mulher confirmou que havia dois sacos de farinha abertos. O que estava em menor quantidade foi utilizado por ela na preparação do bolo.