Do desaparecimento à morte, a cronologia do caso do vereador de Estrela vítima de latrocínio; veja em infográfico

Para desvendar o desaparecimento de um vereador de Estrela , a polícia precisou estabelecer qual o percurso feito por ele após deixar o município do Vale do Taquari, no dia 18 de janeiro. Gerson Adriano da Silva, 52 anos , deveria ter seguido em direção ao Litoral Norte , segundo familiares. Mas, antes disso, havia agendado um encontro em Alvorada, na Região Metropolitana . Foi ali que ele sumiu.

O corpo do político foi encontrado seis dias depois, perto da Estrada Passo dos Negros, em Alvorada , numa área de mata, perto de onde havia marcado de se encontrar com uma mulher. Segundo a investigação, Gersinho, como era conhecido, foi surpreendido por um trio de criminosos, em uma espécie de emboscada, torturado e morto .

Três pessoas — dois homens de Alvorada e uma mulher de Pelotas, no sul do Estado — foram presas até o momento. O crime é tratado como latrocínio, que é o roubo com morte. A Polícia Civil segue investigando o caso e a participação de outras pessoas no crime.