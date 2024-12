O que se sabe sobre o caso de jovem morto a marretadas por ciúmes e dívida de R$ 400

Corpo foi encontrado no meio do mato na região do Ribeirão Boca da Onça. Policia Militar de Minas Gerais / Divulgação

Uma dívida de R$ 400 e ciúmes teriam motivado o assassinato de João Marcos, 18 anos. O jovem foi morto a marretadas por quatro amigos em João Pinheiro, no noroeste de Minas Gerais.

Os suspeitos, com idades entre 19 e 21 anos, foram presos na última sexta-feira (6), dois dias após o desaparecimento de João. As informações são do g1.

O corpo do jovem foi encontrado na região do Ribeirão Boca da Onça, em Bodoquena, interior de Minas Gerais. Conforme as autoridades, ele foi atraído para uma emboscada sob o pretexto de uma pescaria.

A Polícia Civil informou que a dívida era relacionada a uma compra de maconha, além de um suposto flerte da vítima com a namorada de um dos suspeitos.

Ataque brutal

No dia do desaparecimento, Pinheiro foi levado pelos amigos até a região do ribeirão, onde foi brutalmente agredido com várias marretadas.

Conforme a investigação, o primeiro golpe foi desferido por um jovem de 20 anos, que confessou o crime para a polícia. Os demais suspeitos também participaram das agressões.

Após o homicídio, o corpo da vítima foi transportado em um veículo até o local onde seria ocultado, coberto por uma lona e parcialmente queimado.

Investigação resultou na prisão dos suspeitos

As buscas começaram logo após o desaparecimento de João, ainda na quarta-feira (4). A Polícia Civil encontrou vestígios de sangue no carro usado pelos suspeitos, além de imagens de câmeras de segurança que indicaram a localização do corpo. Todos os envolvidos foram presos em flagrante.