A Polícia Federal (PF) cumpriu mandados de busca e apreensão, nesta sexta-feira (18), em investigação que apura fraudes bancárias relacionadas a desvio de recursos de programas do governo federal destinados a atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul. A Operação Dilúvio mira um funcionário da Caixa Econômica Federal em Praia Grande, município do litoral de São Paulo, que seria o autor dos desvios.