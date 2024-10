Um homem, identificado como Leandro Farias Fermino, de 44 anos, foi assassinado na noite de sexta-feira (11) no centro de Pelotas, no sul do Estado. O principal suspeito de ter cometido o crime é o irmão da vítima, que foi preso em flagrante poucas horas depois da ocorrência e encaminhado ao Presídio Regional de Pelotas.