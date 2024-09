PF e Receita Estadual deflagram operação contra o contrabando de grãos na fronteira gaúcha

A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Estadual do RS, deflagrou na manhã desta terça-feira (24), uma nova fase da Operação Tebas. O objetivo da ofensiva é desarticular um grupo criminoso responsável por um esquema de contrabando de grãos, especialmente soja e milho. A carga é trazida da Argentina para o Brasil, por meio de portos clandestinos localizados às margens do Rio Uruguai. Na ação foram apreendidos 92 veículos, uma das maiores frotas já indisponibilizadas em ações da PF no Rio Grande do Sul.