Funcionário de CRVA credenciado pelo Detran e despachantes são suspeitos de trabalhar para facções

Uma operação da Polícia Civil, deflagrada nesta quinta-feira (19), cumpre mandados de busca e apreensão em domicílios vinculados a um funcionário de um Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA), credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS), e a dois despachantes. Os três foram afastados do serviço. Eles são suspeitos de trabalharem para facções criminosas, legalizando carros clonados, fazendo automóveis batidos passarem em vistorias e transferindo veículos de forma fraudulenta. Até veículos que não existem mais (baixados do cadastro) ganham nova vida com os golpes, afirmam os policiais que investigam o caso.