Correção: Deolane foi transferida para a Colônia Penal Feminina de Buíque (CPFB), na região do Agreste de Pernambuco, e não para a Colônia Penal Feminina da capital pernambucana como publicado entre as 15h23min do dia 10/9 e as 7h15min do dia 11/9. O texto já foi corrigido.