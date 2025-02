Facção pagava até R$ 60 mil por falsa cirurgia de apenados, constata Ministério Público do RS

Grupo de combate ao crime organizado formado do Ministério Público do RS investiga esquema que envolve médicos.

O pagamento por laudos que atestavam falsas doenças é o ponto nevrálgico do esquema que propiciou fugas de chefes do crime que estavam em presídios gaúchos. Esta é a principal constatação da Operação Hipocondríacos, desencadeada nesta terça-feira (25) pelo Ministério Público do RS.