Começou na manhã desta quinta-feira (29) o julgamento do homem acusado do ataque a uma creche em Blumenau, Santa Catarina, que deixou quatro crianças mortas e cinco feridas em 2023. A sessão teve início às 8h30min, com o sorteio dos jurados que vão compor o Conselho de Sentença. Às 9h10min, a primeira testemunha começou a falar.