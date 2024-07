Violência policial Notícia

PM apura possíveis abusos em abordagem a adolescentes negros filhos de diplomatas no Rio

Mãe de um dos meninos acusa os policiais de terem feito uma "abordagem desproporcional", racial e criminosa". Vídeo publicado nas redes sociais mostra os agentes chegando com armas em punho e colocando os garotos contra a parede. Os jovens são filhos de integrantes de representações do Canadá, do Gabão e de Burkina Faso no Brasil

05/07/2024 - 16h50min