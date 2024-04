O relatório da Polícia Técnico-Científica revelou que o Porsche dirigido pelo empresário Fernando Sastre de Andrade Filho atingiu uma velocidade de 156 km/h pouco antes de colidir na traseira do Sandero conduzido pelo motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, na Avenida Salim Farah Maluf, em 31 de março, no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo. O limite de velocidade estabelecido para a via é de 50 km/h. As informações são do portal g1.