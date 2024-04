Uma família é suspeita de articular uma organização criminosa responsável por tráfico de drogas no sul do Estado. A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira (17) a Operação Oikos ("família", em grego), que investiga ações do grupo, e prendeu 14 pessoas, em Arroio Grande, Jaguarão e Pelotas. De acordo com a investigação, seis delas são parentes.