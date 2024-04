O policial militar Andersen Zanuni Moreira dos Santos, acusado de matar quatro pessoas de uma mesma família em uma pizzaria da zona norte de Porto Alegre, irá a julgamento em 28 de julho de 2025, a partir das 9h30min. A data do júri foi anunciada pelo juiz Diogo Vale da Silva, do 1º Juízo da 2ª Vara do Júri do Foro Central.