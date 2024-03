Uma mulher, que teria forjado o próprio sequestro, e a amiga dela, que teria ajudado no golpe, passaram por audiência de custódia na tarde desta quinta-feira (7). A Justiça determinou a liberdade provisória da dupla, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Elas haviam sido presas na quarta-feira (6), no bairro Morada do Vale I, em Gravataí, na Região Metropolitana.