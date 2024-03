O Ministério Público do Paraná (MP-PR), realizou uma denúncia criminal contra um homem de 41 anos que tentou matar um trabalhador que limpava a fachada do edifício onde morava, na Avenida Silva Jardim, bairro Água Verde, em Curitiba. O caso aconteceu no último dia 14, mas foi divulgado pelos promotores na segunda-feira (25).