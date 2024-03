Um adolescente de 15 anos morreu baleado pela Polícia Militar (PM), na noite desta quinta-feira (7), em frente à unidade de Ibirama do Instituto Federal Catarinense (IFC). A cidade fica no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Em nota, a instituição afirma que o caso se tratou uma perseguição policial com desfecho em frente ao campus, mas que não há confirmações de que o indivíduo quisesse entrar no recinto. Pessoas que estavam na instituição estão seguras e as aulas foram mantidas. As informações são dos portais SCC 10 e ND+.