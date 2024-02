Um homem de 45 anos foi preso após atirar contra a ex-companheira, de 40 anos, na noite do último sábado (24), em Balneário Camboriú (SC). A tentativa de feminicídio aconteceu por volta de 19h50min, na orla da praia central, na Avenida Atlântica. De acordo com a Polícia Civil, os dois são naturais de Santa Maria, mas moram no município catarinense.