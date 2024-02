No fim da tarde de sexta-feira (23), o estudante Richard Camargo Correa, 16 anos, saiu de casa para visitar um tio e não foi mais visto. Ele mora com o pai, a madrasta e os três filhos dela na cidade de Siderópolis, na região carbonífera de Santa Catarina. A mãe de Richard mora em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, e desconfia de que ele possa ter viajado de carona para o Rio Grande do Sul.