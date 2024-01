A Brigada Militar faz buscas, desde domingo (14), a um homem de 30 anos que não voltou da saída de Natal e estaria cometendo crimes em São Pedro do Sul. Ele é natural de Tupanciretã, morava em Santa Maria e estava preso em Júlio de Castilhos até o fim do ano passado, para onde deveria ter voltado depois do fim do indulto.