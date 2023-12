O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu habeas corpus e suspendeu, na noite de terça-feira (5), a sessão do Tribunal do Júri que seria realizada nesta quarta (6), em Parobé, no Vale do Paranhana, para julgar dois homens acusados de cometer um homicídio em 2018. Não há previsão de nova data para o jugalmento.